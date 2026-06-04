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У Москві відповіли на резонансну заяву Рубіо про підтримку України

19:30 04.06.2026 Чт
2 хв
Також Лавров розповів про "особливі" стосунки з Рубіо
aimg Анастасія Никончук
У Москві відповіли на резонансну заяву Рубіо про підтримку України Фото: глава МЗС РФ Сергій Лавров (GettyImages)
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Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що заяви держсекретаря США Марко Рубіо про підтримку України, на його думку, фактично стирають відмінності між підходами Вашингтона і європейських країн до врегулювання конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "РИА Новости: США".

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За словами глави МЗС РФ Сергія Лаврова, висловлювання держсекретаря США Марко Рубіо щодо підтримки України свідчать про те, що розбіжності в позиціях Сполучених Штатів і європейських країн щодо питання врегулювання конфлікту фактично відсутні.

"З огляду на те, що сказав Марко Рубіо, - а я маю з ним ділові стосунки, буквально два тижні тому обговорювали з ним українську ситуацію, - з огляду на те, що він сказав про підтримку України, вже немає, власне кажучи, розбіжності в підходах США і Європи", - сказав Лавров.

США і Європа: спільна лінія чи різні акценти

Водночас міністр закордонних справ РФ заявив, що зовнішня політика США має більш "позитивний вигляд", оскільки, як він стверджує, адміністрація Дональда Трампа від самого початку виступала за діалог із Росією.

Лавров також нагадав про минулорічні домовленості між президентами РФ і США, досягнуті на саміті на Алясці, які, за його словами, стосувалися можливих шляхів врегулювання конфлікту в Україні.

Позиція Москви щодо переговорів

За словами Лаврова, якби американська сторона справді просувала власні ініціативи щодо врегулювання, процес переговорів міг би розпочатися значно раніше, а бойові дії, за його твердженням, були б припинені.

Нагадуємо, що держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати не займають позицію нейтрального посередника у війні Росії проти України. За його словами, Вашингтон продовжує надавати підтримку Україні й одночасно зберігає політичний та економічний тиск на Росію.

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