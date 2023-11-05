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Відмінний "млин" після перехоплення оборонця "Міннесоти" добив "Юту": момент дня в НБА

Міннеаполіс, Неділя 05 листопада 2023 10:55
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Відмінний "млин" після перехоплення оборонця "Міннесоти" добив "Юту": момент дня в НБА Фото: Ентоні Едвардс набрав 31 пункти проти "джазменів" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився атакувальний оборонець "Міннесоти Тімбервулвз" Ентоні Едвардс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

22-річний американець запам'ятався епізодом у фінальній чверті протистояння з "Ютою". Він перехопив м'яч на своїй половині, втік на кільце "Джаз", відштовхнувся двома ногами, "проніс" м'яч по колу та однією рукою поклав згори.

Едвардс і компанія фактично декласували гостей (123:95). Перемога дозволила "Тімбервулвз" піднятися на 6-те місце в Західній конференції НБА. Натомість "Юта" тут опинилася на передостанній сходинці.

Найрезультативнішим у поєдинку став, звісно ж, Едвардс. До свого активу "другий номер" записав 31 очко, зробив 8 підбирань і віддав 6 передач. У складі "Джаз" найбільше набрав Лаурі Маркканен (22 пункти).

Хто такий Ентоні Едвардс

Уродженець Джорджії, у дитинстві змінив американський футбол на баскетбол. На студентському рівні виступав за "Джорджія Бульдогс".

Перший номер драфту НБА-2020. У складі "Міннесоти" дебютував у грудні того ж року, набравши 15 пунктів із лави запасних. Став новачкому року в Південно-східній конференції асоціації. Учасник Матчу всіх зірок НБА-2023.

У школі та університеті носив майку з 5-м номером на честь матері та бабусі, які померли впродовж 2015 року. Опікунами Едвардса у восьмому класі стали сестра та брат. Працював інструктором у літніх таборах, а в університеті вивчав маркетинг.

До слова, напередодні Каррі очолив хіт-парад зірок із переможним кидком проти "Оклахоми".

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