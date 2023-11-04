Лідер "Голден Стейта" вишуканим кидком поставив на коліна "Оклахому": момент дня в НБА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

35-річний "перший номер" каліфорнійців вирішив долю протистояння з "Оклахомою-Сіті Тандер". Він набрав вирішальні два пункти зустрічі в "Пейком Центрі", коли за лічені долі секунди до фінальної сирени у вільному польоті майстерно поклав від щита.

Зрештою, "Ворріорз" здобули мінімальну перемогу над господарями (141:139). Обидві команди провели рівні відрізки в усіх чвертях, обмінявшись перевагою на кілька пунктів у кожній з 12-хвилинок. "Голден Стейт" здобув п'яту перемогу в шести матчах сезону.

Сам Каррі ще й став найрезультативнішим на майданчику. Він провів на паркеті 31 хвилину та набрав 30 очок, зробив 8 підбирань і віддав 7 передач. У складі "Оклахоми" найбільше здобув оборонець Лугенц Дорт (29 пунктів).

Хто такий Стеф Каррі

Уродженець Огайо, син колишнього атакувального оборонця низки команд НБА Делла Каррі. На студентському рівні захищав кольори "Девідсон Вайлдкетс".

На драфті асоціації-2009 обраний "Ворріорз" під сьомим номером. У лавах "Голден Стейта" розпочав 15-й сезон поспіль. Із командою здобув 4 чемпіонські персні, став MVP фіналу НБА-2022 та двічі MVP асоціації (2015, 2016). Дев'ятиразовий учасник Матчу всіх зірок.

У складі збірної США Каррі двічі став чемпіоном світу (2010, 2014). На праймеріз Демократичної партії у 2020 році разом із дружиною підтримав кандидатуру майбутнього президента Джо Байдена.