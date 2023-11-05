Отличная "мельница" после перехвата защитника "Миннесоты" добила "Юту": момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

22-летний американец запомнился эпизодом в финальной четверти противостояния с "Ютой". Он перехватил мяч на своей половине, убежал на кольцо Джаз, оттолкнулся двумя ногами, пронес мяч по кругу и одной рукой положил сверху.

Эдвардс и компания фактически деклассировали гостей (123:95). Победа позволила "Тимбервулвз" подняться на 6 место в Западной конференции НБА. "Юта" здесь оказалась на предпоследней строчке.

Самым результативным в поединке стал, конечно, Эдвардс. В свой актив "второй номер" записал 31 очко, сделал 8 подборов и отдал 6 передач. В составе "Джаз" больше всего набрал Лаури Маркканен (22 пункта).

Кто такой Энтони Эдвардс

Уроженец Джорджии, в детстве сменил американский футбол на баскетбол. На студенческом уровне выступал за "Джорджию Бульдогс".

Первый номер драфта НБА-2020. В составе "Миннесоты" дебютировал в декабре того же года, набрав 15 пунктов со скамейки запасных. Стал новичком в Юго-восточной конференции ассоциации. Участник Матча всех звезд НБА-2023.

В школе и университете носил майку с 5-м номером в честь матери и бабушки, умерших в 2015 году. Опекунами Эдвардса в восьмом классе стали сестра и брат. Работал инструктором в летних лагерях, а в университете изучал маркетинг.