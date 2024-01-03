Відлига прийде в Україну завтра, але не скрізь. У яких регіонах залишаться "мінуси"

"І хоча вночі на півночі, сході, частково у центрі України ще затримається холодна погода, проте морози почнуть слабшати і впродовж дня четверга вся територія України належатиме теплій погоді", - розповіла вона.

За словами Діденко, очікується +3...+7 градусів, на півдні та південному заході +6...+12 градусів.

"І лише на крайній півночі та північному сході ще не встигне тепла повітряна маса туди швиденько добратися, там передбачається від -2...+2 градусів", - зазначила синоптик.

Крім того, згідно з прогнозом, повсюди у четвер переважатиме як не волога, то хмарна погода, сніг переходитиме у мокрий сніг та дощ. Зокрема, у Києві 4 січня вночі 0...-2 градусів, вдень +3....+6 градусів, пройде дощ.

Прогноз на найближчі дні

5 та 6 січня в Україні ще затримається порівняно тепла погода. А 7-8 січня знову очікується зниження температури повітря.

"Такі затоки холоди надалі ймовірні, проте морозні візити будуть в Україні нетривалими. Не встигнемо змерзнути, як знову відлига прийде нас підтримати", - зазначила синоптик.

Загалом же у січні 2024 року в Україні середня місячна температура прогнозується в межах 0...-4 градусів морозу, в Закарпатті, Криму, Одеській та Херсонській областях 0...+2 градусів тепла. Це на 1,5-2,0 градусів вище за норму.