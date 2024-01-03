UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Відлига прийде в Україну завтра, але не скрізь. У яких регіонах залишаться "мінуси"

Фото: відлига прийде в Україну 4 січня, але не скрізь (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 4 січня, більшу частину території України накриє відлига. Щоправда, все ж таки залишаться регіони, де "мінуси" ще затримаються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"І хоча вночі на півночі, сході, частково у центрі України ще затримається холодна погода, проте морози почнуть слабшати і впродовж дня четверга вся територія України належатиме теплій погоді", - розповіла вона.

За словами Діденко, очікується +3...+7 градусів, на півдні та південному заході +6...+12 градусів.

"І лише на крайній півночі та північному сході ще не встигне тепла повітряна маса туди швиденько добратися, там передбачається від -2...+2 градусів", - зазначила синоптик. 

Крім того, згідно з прогнозом, повсюди у четвер переважатиме як не волога, то хмарна погода, сніг переходитиме у мокрий сніг та дощ. Зокрема, у Києві 4 січня вночі 0...-2 градусів, вдень +3....+6 градусів, пройде дощ.

Прогноз на найближчі дні

5 та 6 січня в Україні ще затримається порівняно тепла погода. А 7-8 січня знову очікується зниження температури повітря.

"Такі затоки холоди надалі ймовірні, проте морозні візити будуть в Україні нетривалими. Не встигнемо змерзнути, як знову відлига прийде нас підтримати", - зазначила синоптик.

Загалом же у січні 2024 року в Україні середня місячна температура прогнозується в межах 0...-4 градусів морозу, в Закарпатті, Криму, Одеській та Херсонській областях 0...+2 градусів тепла. Це на 1,5-2,0 градусів вище за норму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогодаПогода в Києві