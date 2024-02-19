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В Україну прийде суттєве потепління : названа дата

Фото: погода в Україні 20-24 лютого (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Україну насувається суттєве потепління. У багатьох регіонах спостерігатиметься відлига та сонячна погода протягом наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, завтра синоптики обіцяють мінливу хмарність та невеликий мокрий сніг із дощами у Київській, Вінницькій та Чернігівській областях. На решті території - без опадів. 

Очікується переважно південний вітер у 5-10 м/с.

"Температура вночі -1-6, у східних областях до -9, вдень від -2 до +3, на півдні країни до +6; в західних областях вночі близько 0, вдень +3+8", - зазначають синоптики.

Фото: прогноз погоди в регіонах України на 20 лютого (facebook.com/UkrHMC)

Суттєве потепління в Україні

Крім того, протягом наступних п'яти днів в Україні спостерігатиметься суттєве потепління на переважній території країни. 

Так, згідно із прогнозами синоптиків, пікова відлига настане 24 лютого. Вдень позначки термометрів в центральних та південних регіонах піднімуться до +15 градусів. 

Водночас очікується мінлива хмарність із переважно сонячною погодою. Лише у західних регіонах передбачаються опади у вигляді дощу та мокрого снігу. 

Фото: прогноз погоди в регіонах України на 24 лютого (www.meteo.gov.ua)

Рекорди погоди

13 лютого в Києві середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 6,5 градусів тепла.

Крім того, 4 лютого мінімальна температура повітря у Києві перевищила на 2,1 градусів рекордне значення 1936 року і склала 4,6 градусів тепла. При цьому, 4 лютого середня добова температура в Україні перевищувала норму на 7-10 градусів.

Нагадаємо, 2023 рік в Києві став другим у рейтингу найтепліших після 2020 року за рахунок рекордно теплого другого півріччя. Середньорічна температура 2023 року у столиці склала 10,8 градусів тепла, що на 1,8 градусів вище кліматичної норми.

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