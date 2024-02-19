В Україну прийде суттєве потепління : названа дата

Так, завтра синоптики обіцяють мінливу хмарність та невеликий мокрий сніг із дощами у Київській, Вінницькій та Чернігівській областях. На решті території - без опадів.

Очікується переважно південний вітер у 5-10 м/с.

"Температура вночі -1-6, у східних областях до -9, вдень від -2 до +3, на півдні країни до +6; в західних областях вночі близько 0, вдень +3+8", - зазначають синоптики.

Фото: прогноз погоди в регіонах України на 20 лютого (facebook.com/UkrHMC)

Суттєве потепління в Україні

Крім того, протягом наступних п'яти днів в Україні спостерігатиметься суттєве потепління на переважній території країни.

Так, згідно із прогнозами синоптиків, пікова відлига настане 24 лютого. Вдень позначки термометрів в центральних та південних регіонах піднімуться до +15 градусів.

Водночас очікується мінлива хмарність із переважно сонячною погодою. Лише у західних регіонах передбачаються опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Фото: прогноз погоди в регіонах України на 24 лютого (www.meteo.gov.ua)