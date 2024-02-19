В Украину придет существенное потепление: названа дата

Так завтра синоптики обещают переменную облачность и небольшой мокрый снег с дождями в Киевской, Винницкой и Черниговской областях. На остальной территории - без осадков.

Ожидается преимущественно южный ветер в 5-10 м/с.

"Температура ночью -1-6, в восточных областях -9, днем от -2 до +3, на юге страны до +6; в западных областях ночью около 0, днем +3+8", - отмечают синоптики.

Фото: прогноз погоды в регионах Украины на 20 февраля (facebook.com/UkrHMC)

Существенное потепление в Украине

Кроме того, в течение следующих пяти дней в Украине будет наблюдаться значительное потепление на преобладающей территории страны.

Так, согласно прогнозам синоптиков, пиковая оттепель наступит 24 февраля. Днем отметки термометров в центральных и южных регионах поднимутся до +15 градусов.

В то же время, ожидается переменная облачность с преимущественно солнечной погодой. Лишь в западных регионах ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Фото: прогноз погоды в регионах Украины на 24 февраля (www.meteo.gov.ua)