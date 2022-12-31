UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Відкриваються два напрямки. Гайдай пояснив важливість звільнення Кремінної

Фото: очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай (t me luhanskaVTSA)
Автор: Наталія Юрченко

Кремінна є важливим стратегічним населеним пунктом для Луганської області. Після звільнення цього міста для ЗСУ можуть відкритися відразу два напрямки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая в ефірі телемарафону.

"Перебільшити важливість не можна, тому що два напрямки відкриваються з Кремінної. Один - це на Старобільськ, і це буде деокупований логістичний центр Луганщини. І потім вже дуже важко ворогу буде переміщувати якісь резерви чи техніку, чи особовий склад, тому що зі Старобільська вогневим контролем можна тримати всі дороги", - пояснив він.

З іншого боку, після деокупації Кремінної відкривається шлях до інших великих міст Луганської області - Сєвєродонецька та Лисичанська. За словами Гайдая, просування ЗСУ на цьому напрямку допоможе розбити угрупування ворога, яке наступає на Бахмут.

Нагадаємо, раніше речник Східного угруповання військ Сергій Череватий пояснив, що звільнення Кремінної та Сватового є важливим не лише стратегічним, а й моральним фактором.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КременнаяЛуганськВСУВійна в УкраїніВійна Росії проти України