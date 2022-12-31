Відкриваються два напрямки. Гайдай пояснив важливість звільнення Кремінної

Кремінна є важливим стратегічним населеним пунктом для Луганської області. Після звільнення цього міста для ЗСУ можуть відкритися відразу два напрямки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая в ефірі телемарафону.

"Перебільшити важливість не можна, тому що два напрямки відкриваються з Кремінної. Один - це на Старобільськ, і це буде деокупований логістичний центр Луганщини. І потім вже дуже важко ворогу буде переміщувати якісь резерви чи техніку, чи особовий склад, тому що зі Старобільська вогневим контролем можна тримати всі дороги", - пояснив він.

З іншого боку, після деокупації Кремінної відкривається шлях до інших великих міст Луганської області - Сєвєродонецька та Лисичанська. За словами Гайдая, просування ЗСУ на цьому напрямку допоможе розбити угрупування ворога, яке наступає на Бахмут.