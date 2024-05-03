UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Відкривайте рахунки для юридичних осіб у ПУМБ онлайн за 10 хвилин!

 

З думкою про юридичних осіб та їх комфорт Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) запровадив новий сервіс дистанційного відкриття поточних рахунків, залишивши у минулому відвідування відділень та паперові документи.

Процес дуже швидкий та економить найдорогоцінніше для тих, хто займається бізнесом – час. Протягом всього 10 хвилин юридична особа має можливість отримати рахунок у ПУМБ та доступ до цілої бізнес-екосистеми: інтернету-банкінгу та мобільного застосунку ПУМБ Digital Business.

Все, що потрібно мати керівнику компанії – це ID-картку або закордонний паспорт та активний Дія.Підпис у застосунку Дія.

Далі лише знадобиться:

  • Натиснути «Відкрити рахунок» та обрати спосіб «Ідентифікація через Дію»;
  • Ознайомитись з «Умовами відкриття рахунку онлайн»;
  • Ввести номер телефону керівника та підтвердити його OTP-паролем;
  • Надіслати копію паспорта керівника через застосунок Дія;
  • Обрати юридичну особу, для якої необхідно відкрити рахунок;
  • Заповнити анкетні дані;
  • Та підписати заяву на приєднання до договору банківського обслуговування за допомогою Дія.Підпису.

Ось і все – рахунок відкрито! Логін та пароль для здійснення входу у ПУМБ Digital Business будуть надіслані користувачу автоматично.

«Ми довго працювали над тим, аби всі переваги дистанційного обслуговування у ПУМБ стали доступними не тільки фізичним особам-підприємцям, а й юридичним особам. Сьогодні ми з гордістю анонсуємо можливість онлайн-відкриття рахунку у банку і для компаній. Багато зусиль було зосереджено на тому, щоб зробити процес легким, а головне швидким. З початку року ми вже відкрили більше 220 рахунків повністю дистанційно з середнім таймінгом всього у 10 хвилин» - ділиться Масюк Максим, начальник управління  Digital розвитку малого бізнесу ПУМБ.

Бажаєте переконатися у швидкості вже зараз? Переходьте за посиланням та відкривайте рахунок для юридичних осіб онлайн у ПУМБ сьогодні.

Читайте РБК-Україна в Google News