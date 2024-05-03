RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Открывайте счета для юридических лиц в ПУМБ онлайн за 10 минут!

 

С мыслью про юридические лица и их комфорт Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) представил новую услугу дистанционного открытия текущих счетов, оставив в прошлом посещения отделений и бумажные документы.

Процесс очень быстрый и экономит самое ценное для владельцев бизнеса – время. Всего за 10 минут юридическое лицо сможет получить счет в ПУМБ и доступ к целой бизнес-экосистеме – интернет-банкингу и мобильному приложению ПУМБ Digital Business.

Все, что нужно иметь руководителю компании – это действительную ID-карту или заграничный паспорт гражданина Украины и активный Дія.Підпис в приложении Дія.

Далее лишь потребуется:

  • Нажать «Открыть счет» и выбрать способ «Ідентифікація через Дію»;
  • Ознакомиться с «Условиями открытия счета онлайн»;
  • Ввести номер телефона руководителя и подтвердить его OTP-паролем;
  • Отправить копию паспорта руководителя через приложение Дія;
  • Выбрать юридическое лицо, для которого необходимо открыть счет;
  • Заполнить анкетные данные;
  • И подписать заявление на присоединение к договору банковского обслуживания с помощью Дія.Підпис.

«Мы долго работали над тем, чтобы все преимущества дистанционного обслуживания в ПУМБ стали доступными не только физическим лицам-предпринимателям, но и юридическим лицам. Сегодня банк с гордостью объявляет о возможности онлайн-открытия счетов и для компаний. Множество усилий было направлено на то, чтобы сделать процесс легким и, главное, быстрым. С начала года мы уже открыли больше 220 счетов дистанционно со средним таймингом всего в 10 минут» - делится Масюк Максим, начальник управления Digital развития малого бизнеса ПУМБ.

Хотите убедиться в скорости уже сейчас? Переходите по ссылке и открывайте счет для юридических лиц онлайн в ПУМБ сегодня.

Читайте РБК-Украина в Google News