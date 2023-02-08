Відкриття портів для експорту українських товарів допоможе поновити наш ВВП, - експерт

"Від відкриття портів ми побачимо просто прямий ефект. Підприємства ГМК заплатили за останній довоєнний рік понад 100 мільярдів гривень податків. Але якщо взяти те, що платять наші суміжні галузі - сума буде в рази більша. Адже відкриття можливості постачання через порти - не тільки надходження валютної виручки в країну на 8 мільярдів доларів на рік. Це багатомільярдні надходження до бюджету, це збереження робочих місць - і не тільки у нас, а в УЗ, у портах, на підприємствах наших постачальників та суміжників тощо. "Про сотні тисяч робочих місць і про десятки мільярдів, якщо не про сотні мільярдів надходжень до бюджету! Тільки це, мені здається, що тільки ця подія зможе цього року призвести до відновлення нашого ВВП", - пояснив Каленков.

За його словами, для розблокування портів має бути використана така сама практика, що була відпрацьована на "зерновому коридорі". Адже не лише аграрна сировина, а й інші товари з України є цивільними вантажами.

"Головне зараз - щоб наші партнери взялися поширити "зернову" схему і на інші цивільні вантажі, які може перевозити Україна. Адже це не вантажі подвійного призначення, а цивільні вантажі. Ми всі пам'ятаємо, коли Росія повідомила, що виходить із зернової угоди. Тоді Туреччина заявила: немає проблем, ми здатні самі забезпечити безпеку проходження судів, я думаю, це можливо зробити і зараз, і тут, звичайно, головна роль у країни, яка одночасно і член НАТО, і наш партнер, і країна, яка має найбільший потенціал військовий у Чорному морі - Туреччині, яка може це гарантувати", - резюмував Каленков.

Нагадаємо, раніше перший віце-прем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що Україна прагне розширити міжнародну угоду про експорт зерна морськими портами, включивши в нього можливість відвантаження сталі.

Своєю чергою президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати ICC Ukraine Володимир Щелкунов заявив, що розблокування морських портів та розширення номенклатури експорту забезпечить Україні надходження щонайменше $20 млрд на рік та значний приріст ВВП.