Открытие портов для экспорта украинских товаров поможет восстановить наш ВВП, - эксперт

"От открытия портов мы увидим просто прямой эффект. Предприятия ГМК заплатили за последний довоенный год больше 100 миллиардов гривен налогов. Но если взять то, что платят наши смежные отрасли - сумма будет в разы больше. Ведь открытие возможности поставок через порты - это не только поступление валютной выручки в страну на 8 миллиардов долларов в год. Это многомиллиардные поступления в бюджет, это сохранение рабочих мест - и не только у нас, а в УЗ, в портах, на предприятиях наших поставщиков и смежников, и т.д. Речь идет о сотнях тысяч рабочих мест и о десятках миллиардов, если не о сотнях миллиардов поступлений в бюджет! Только это, мне кажется, что только это событие сможет в этом году привести к началу восстановлению нашего ВВП", - пояснил Каленков.

По его словам, для разблокирования портов должна быть использована такая же практика, что была отработана на "зерновом коридоре". Ведь не только аграрное сырье, но и другие товары из Украины являются гражданскими грузами.

"Главное сейчас - чтобы наши партнеры взялись распространить "зерновую" схему и на другие гражданские грузы, которые может перевозить Украина. Ведь это не грузы двойного назначения, а гражданские грузы. Мы все помним, когда Россия сообщила, что выходит из зерновой сделки. Тогда Турция заявила: нет проблем, мы способны сами обеспечить безопасность прохождения судов. Я думаю, это возможно сделать и сейчас. И здесь, конечно, главная роль у страны, которая одновременно и член НАТО, и наш партнер, и страна, которая имеет наибольший потенциал военный в Черном море - Турции, которая может это гарантировать", - резюмировал Каленков.

Напомним, ранее первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко заявила, что Украина стремится расширить международное соглашение об экспорте зерна морскими портами, включив в него возможность отгрузки стали.

В свою очередь президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты ICC Ukraine Владимир Щелкунов заявил, что разблокирование морских портов и расширение номенклатуры экспорта обеспечит Украине поступление минимум $20 млрд в год и значительный прирост ВВП.