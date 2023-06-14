Відкриття портів допоможе здешевити імпортні товари та знизить інфляцію, - експерт

"Без сумніву, відкриття повноцінної роботи морських портів стане стимулом для відновлення галузей, в ціні продуктів яких логістична складова суттєва - це аграрна продукція, руда, вугілля, металопродукція, будівельні матеріали, сировина. Крім того, поновлення портів позитивно відіб’ється на здешевленні імпорту - як сировинного (будматеріали, нафтопродукти) так і високомаржинальних товарів, що доставляються контейнерами (техніка, одяг й т ін.) Це, зокрема, позитивно відіб’ється на показниках інфляції", - пояснив експерт.

Він наголосив: Україна має використовувати всі можливі засоби тиску на РФ, і має достатньо підстав називати дії РФ піратством. Адже підчас захоплення Криму в 2014-м було захоплено безліч цивільних суден: портофлот 5-ти кримських портів (буксири, баржі, катери, плавкрани), судна ДП "Дельта-Лоцман" (лоцманські катери), ДП "Чорноморнафтогаз".

"Під час повномасштабного вторгнення аналогічні акти піратства здійснено проти цивільних суден в портах Маріуполя, Бердянська, Генічеська та Херсону (буксири, катери, баржі, плавкрани). До того ж, викрадено багато приватних плавзасобів. Наразі йде інвентаризація та впорядкування відповідних втрат заради формування юридичної позиції щодо претензій та компенсацій в міжнародних судах", - нагадав Гардус.

Він акцентував: свобода судноплавства – одна з провідних цінностей світової спільності, і в такому вигляді вона є одним з напрямків роботи ООН та Міжнародної морської організації.

"Відкриття українських портів, таким чином, є корінним інтересом для збереження світового порядку, заснованого на правилах. І особливо цікаве нашим провідним контрагентам - споживачам нашого агроекспорту в Африці та Азії (особливо - Близькому Сході)", - резюмував експерт.

Нагадаємо, раніше американський дипломат Курт Волкер закликав міжнародну спільноту покінчити з російським піратством у Чорному морі та розблокувати морські порти України.

Також представники бізнесу звернулися до ООН та Туреччини із закликом забезпечити вільне судноплавство у Чорноморському регіоні.