Відкриття нової категорії прав: чому в МВС вимагають старе посвідчення

Українцям, які планують відкрити додаткову категорію посвідчення водія, потрібно обов'язково взяти на іспити свій наявний фізичний документ.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Головний сервісний центр МВС.
Така вимога передбачена Положенням про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженим постановою Кабінету міністрів № 340 від 8 травня 1993 року.
У сервісному центрі пояснили, що адміністратор має перевірити актуальність персональних даних і відомостей у Єдиному державному реєстрі МВС. Також потрібно переконатися, що фізичне посвідчення не було втрачено або викрадено.
Перед початком іспиту кандидат має передати наявне посвідчення адміністратору сервісного центру. Після перевірки документа людина складає іспит.
Якщо практичний іспит пройдено успішно, старе посвідчення залишається в сервісному центрі, а водієві видають нове - з відкритою додатковою категорією.
Для складання теоретичного та практичного іспитів необхідно підготувати:
Орієнтовна вартість теоретичного іспиту становить 250 гривень, практичного - 420 гривень. Додатково може стягуватися банківська комісія.
Послуги сервісних центрів МВС надають за попереднім записом. Зареєструватися можна через Е-Запис на сайті Головного сервісного центру МВС або в однойменному мобільному застосунку для App Store та Google Play.
Онлайн-запис доступний на 21 день наперед. Також отримати талон можна через термінал безпосередньо в сервісному центрі - у такому разі послугу можна отримати того самого дня.
Нагадаємо, що з 1 листопада в Україні змінився порядок визначення потреби в адаптації автомобілів для водіїв за станом здоров'я. Лікар тепер лише підтверджує необхідність пристосування авто, а конкретне обладнання визначають уповноважені працівники сервісних центрів МВС.
РБК-Україна також розповідало, що кандидати у водії можуть необмежену кількість разів складати практичний іспит протягом двох років після завершення практичної підготовки в автошколі. Повторну спробу дозволяють не раніше ніж через 10 календарних днів після невдалого іспиту, а правило про три спроби скасували.