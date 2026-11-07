Открытие новой категории прав: почему в МВД требуют старое удостоверение

Украинцам, которые планируют открыть дополнительную категорию водительского удостоверения, нужно обязательно взять на экзамены свой имеющийся физический документ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.
Такое требование предусмотрено Положением о порядке выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами, утвержденным постановлением Кабинета министров № 340 от 8 мая 1993 года.
В сервисном центре объяснили, что администратор должен проверить актуальность персональных данных и сведений в Едином государственном реестре МВД. Также нужно убедиться, что физическое удостоверение не было утрачено или похищено.
Перед началом экзамена кандидат должен передать удостоверение администратору сервисного центра. После проверки документа человек сдает экзамен.
Если практический экзамен пройден успешно, старое удостоверение остается в сервисном центре, а водителю выдают новое - с открытой дополнительной категорией.
Для сдачи теоретического и практического экзаменов необходимо подготовить:
Ориентировочная стоимость теоретического экзамена составляет 250 гривен, практического - 420 гривен. Дополнительно может взиматься банковская комиссия.
Услуги сервисных центров МВД предоставляются по предварительной записи. Зарегистрироваться можно через Е-Запись на сайте Главного сервисного центра МВД или в одноимённом мобильном приложении для App Store и Google Play .
Онлайн-запись доступна на 21 день вперед. Также получить талон можно через терминал непосредственно в сервисном центре - в таком случае услугу можно получить в тот же день.
Напомним, что с 1 ноября в Украине изменился порядок определения потребности адаптации автомобилей для водителей по состоянию здоровья. Врач сейчас только подтверждает необходимость приспособления авто, а конкретное оборудование определяют уполномоченные работники сервисных центров МВД.
РБК-Украина также рассказывало, что кандидаты в водители могут неограниченное количество раз сдавать практический экзамен в течение двух лет после завершения практической подготовки в автошколе. Повторную попытку разрешают не ранее чем через 10 календарных дней после неудачного экзамена, а правило о трех попытках отменили.