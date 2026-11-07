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Открытие новой категории прав: почему в МВД требуют старое удостоверение

09:23 07.11.2026 Сб
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)

Украинцам, которые планируют открыть дополнительную категорию водительского удостоверения, нужно обязательно взять на экзамены свой имеющийся физический документ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.

Такое требование предусмотрено Положением о порядке выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами, утвержденным постановлением Кабинета министров № 340 от 8 мая 1993 года.

В сервисном центре объяснили, что администратор должен проверить актуальность персональных данных и сведений в Едином государственном реестре МВД. Также нужно убедиться, что физическое удостоверение не было утрачено или похищено.

Что происходит с удостоверением после экзамена

Перед началом экзамена кандидат должен передать удостоверение администратору сервисного центра. После проверки документа человек сдает экзамен.

Если практический экзамен пройден успешно, старое удостоверение остается в сервисном центре, а водителю выдают новое - с открытой дополнительной категорией.

Какие документы нужно взять на экзамен

Для сдачи теоретического и практического экзаменов необходимо подготовить:

  • паспорт гражданина Украины с отметкой о месте регистрации;
  • или ID-карту вместе со справкой или выпиской о месте жительства (документ можно предъявить в приложении "Дія");
  • или справку внутри перемещенного лица;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • действительную медицинскую справку о пригодности к управлению транспортным средством выбранной категории.

Ориентировочная стоимость теоретического экзамена составляет 250 гривен, практического - 420 гривен. Дополнительно может взиматься банковская комиссия.

Как записаться на экзамен

Услуги сервисных центров МВД предоставляются по предварительной записи. Зарегистрироваться можно через Е-Запись на сайте Главного сервисного центра МВД или в одноимённом мобильном приложении для App Store и Google Play .

Онлайн-запись доступна на 21 день вперед. Также получить талон можно через терминал непосредственно в сервисном центре - в таком случае услугу можно получить в тот же день.

Напомним, что с 1 ноября в Украине изменился порядок определения потребности адаптации автомобилей для водителей по состоянию здоровья. Врач сейчас только подтверждает необходимость приспособления авто, а конкретное оборудование определяют уполномоченные работники сервисных центров МВД.

РБК-Украина также рассказывало, что кандидаты в водители могут неограниченное количество раз сдавать практический экзамен в течение двух лет после завершения практической подготовки в автошколе. Повторную попытку разрешают не ранее чем через 10 календарных дней после неудачного экзамена, а правило о трех попытках отменили.

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