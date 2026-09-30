Відкриття ФОП і пенсія: у ПФУ нагадали правила збереження доплат

Що буде з майбутньою пенсією

Сама реєстрація ФОП не зменшує пенсію, яку людина отримає згодом. Навпаки, сплата єдиного соціального внеску (ЄСВ) за себе формує страховий стаж.

У 2026 році мінімальний ЄСВ становить 1 902,34 гривні на місяць. За кожен місяць, за який внесок сплатили, людині зараховують повний місяць страхового стажу.

Якщо внесок не платити, відповідний період, як правило, до страхового стажу не потрапляє.

Що змінюється для чинних пенсіонерів

Тих, хто вже отримує пенсію, після реєстрації ФОП вважають працюючими пенсіонерами. Так буде, навіть якщо людина не веде діяльність і не має доходу.

Через цей статус можуть змінитися деякі доплати та перерахунки. Вони залежать від того, працює пенсіонер чи ні.

Тим часом Пенсійний фонд пояснив, коли соціальну допомогу можуть скасувати або стягнути назад.

Виплати зупиняють, якщо людина надала неправдиві відомості, померла або її здоров'я відновилося, а коли вона приховала зміни, зайво виплачені гроші доведеться повернути, інакше справу передадуть до суду.