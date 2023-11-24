Відкритий банкінг: у НБУ розповіли, як відбуватиметься перехід

Як зазначив Шабан, йдеться про структурований і безпечний обмін даними між надавачами платіжних послуг через відкриті API (application programming interface).

"Наше бачення: відкритий банкінг - це один із кроків до відкритих фінансів. У законі України "Про платіжні послуги" передбачено, що з 1 серпня 2025 року всі банки мають відкрити свої API", - сказав він, зазначивши, що стандарти відкриття API для всіх банків мають бути однаковими.

Як пояснив заступник голови НБУ, дорожньою картою передбачено, що НБУ установлює певні рамки, а далі - банки домовляються про стандарти відкритих API.

Зокрема, йдеться не тільки про технічну специфікацію, а також про мінімальний набір так званих базових API, які мають відкриватися на безоплатній основі. Тобто буде базовий набір даних, які банки передаватимуть безкоштовно, а також додатковий - на комерційній основі.

"Ми вважаємо, що навесні 2024 року домовленості мають бути узгоджені, щоб у банків був час до визначеного в законі терміну відкрити API. За основу банки вже взяли специфікації Berlin Group і зараз вже оптимізують їх для нашого ринку. Ми впевнені, що в серпні 2025 року банки відкриють доступ до інформації за рахунками та навіть для ініціювання трансакцій", - сказав Шабан.

Водночас він підкреслив, що, по-перше, отримання такого доступу до рахунку буде можливим лише з дозволу власника цього рахунку, по-друге, отримати доступ зможуть тільки ті учасники платіжного ринку, які отримають необхідну авторизацію НБУ.

Нова система СЕП

Нагадаємо, нове покоління Системи електронних платежів Національного банку України (СЕП) запрацювало з 1 квітня 2023 року. Система функціонує на базі міжнародного стандарту ISO 20022 та доступна для проведення міжбанківських платежів 24 години на добу 7 днів на тиждень.

Перехід на нове покоління Системи електронних платежів Національного банку України (СЕП) прискорив перекази коштів. У 2025 році вони будуть виконуватися протягом 10 секунд.