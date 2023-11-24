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Открытый банкинг: в НБУ рассказали, как будет происходить переход

Фото: в НБУ рассказали об открытом банкинге (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Открытый банкинг активно развивается по всему миру. Над этим сейчас работает и Национальный банк Украины.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Алексей Шабан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметил Шабан, речь идет о структурированном и безопасном обмене данными между предоставлятелями платежных услуг через открытые API (application programming interface).

"Наше видение: открытый банкинг - это один из шагов к открытым финансам. В законе Украины "О платежных услугах" предусмотрено, что с 1 августа 2025 года все банки должны открыть свои API", - сказал он, отметив, что стандарты открытия API для все банки должны быть одинаковыми.

Как пояснил замглавы НБУ, дорожной картой предусмотрено, что НБУ устанавливает определенные рамки, а дальше банки договариваются о стандартах открытых API.

В частности, речь идет не только о технической спецификации, но и о минимальном наборе так называемых базовых API, которые должны открываться на безвозмездной основе. То есть, будет базовый набор данных, которые банки будут передавать бесплатно, а также дополнительный - на коммерческой основе.

"Мы считаем, что весной 2024 года договоренности должны быть согласованы, чтобы у банков было время до определенного в законе срока открыть API. За основу банки уже взяли спецификации Berlin Group и сейчас уже оптимизируют их для нашего рынка. Мы уверены, что в августе 2025 года банки откроют доступ к информации по счетам и даже для инициирования трансакций", - сказал Шабан.

В то же время он подчеркнул, что, во-первых, получение такого доступа к счету будет возможно только с разрешения владельца этого счета, во-вторых, получить доступ смогут только участники платежного рынка, которые получат необходимую авторизацию НБУ.

Новая система СЭП

Напомним, новое поколение Системы электронных платежей Национального банка Украины (СЭП) заработало с 1 апреля 2023 года. Система работает на базе международного стандарта ISO 20022 и доступна для проведения межбанковских платежей 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Переход на новое поколение Системы электронных платежей Национального банка Украины (СЭП) ускорил перевод средств. В 2025 году они будут производиться в течение 10 секунд.

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