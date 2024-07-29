У відключеннях світла винна лише Росія, а не влада, - Філатов

"І тому коли люди, не розуміючи це, постійно в соцмережах звинувачують владу, вони повинні розуміти, що ні влада, ні місцева, ні центральна, ні уряд, ні президент у цьому не винні. Винні у цьому тільки наші вороги, агресори, Російська федерація", - сказав він.

Філатов закликав не шукати винних всередині країни, і "розуміти, що нам потрібно готуватися до, скажімо так, найскладніших сценаріїв, і ми до них готуємося."

За його словами, він багато спілкується з людьми. "На жаль, іноді у них не корелюються базові речі. Вони не можуть зв'язати між собою відсутність електропостачання з відсутністю води та відсутністю опалення. Але якщо немає електропостачання, тоді не працюють насоси.

Як зазначив мер Дніпра, якщо не працюють насоси, то немає води, а якщо не працюють насоси, немає води, а вода - це теплоносій, то немає опалення.

"Я зараз чую дуже багато нарікань від наших мешканців міста, вони кажуть: ну ми розуміємо, чого немає електрики, а чого води немає?.. Так води немає, тому що немає електрики", - сказав Філатов.