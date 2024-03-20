Відключення житлових будинків на Лобановського є наслідком боргів забудовника, - КМДА

Як йдеться в повідомленні, місто вже направило звернення до правоохоронних органів. Адже намагання мешканців та ОСББ врегулювати питання належним чином саботують власники технічних приміщень, яких пов’язують із забудовником.

Обидва будинки - 25-поверхівки, що мають сертифікати на введення в експлуатацію. Тому мешканці отримують електроенергію за ціною, що встановлена для населення.

Водночас забудовник досі не виконав технічні умови для належного функціонування системи електропостачання - трансформаторну підстанцію та розподільчу підстанцію. Тому прямих договорів з електропостачальною компанією в жителів будинків немає, оплата здійснюється через забудовника - ЗАТ "Українська будівельна компанія", головою правління якого є Олег Мороз.

У повідомленні йдеться, що наразі заборгованість будинків за спожиту електроенергію складає понад 3 млн грн. Сума боргу лише зростає. Відповідно до вимог чинного законодавства в разі заборгованості та відсутності дій щодо врегулювання питання, енергетики мають законні підстави відключати об’єкти від електропостачання.

Ситуація, що склалась у цих житлових будинках, є типовою ілюстрацією свавілля приватних компаній відносно співвласників житла, зазначено в повідомленні.

"Безвідповідальні та в деяких випадках умисне сплановані шахрайські дії комерційних підприємств, що беруть на себе зобов’язання управителів й операторів інженерних систем, мають критичні наслідки. Вирішити питання можна за умови втручання правоохоронних органів, адже сотні київських сімей фактично стали заручниками дій забудовника", - зауважено в повідомленні КМДА.