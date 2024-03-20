RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Отключение жилых домов на Лобановского является следствием долгов застройщика, - КГГА

Фото: отключение жилых домов на Лобановского является следствием долгов застройщика (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Энергетики вынуждены будут отключить два жилых дома на проспекте Валерия Лобановского, если проблему задолженности не будут решать. Риск отключения является следствием больших долгов застройщика и его произвола по законным совладельцам дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА.

Как говорится в сообщении, город уже направил обращение в правоохранительные органы. Ведь попытки жителей и ОСМД урегулировать вопросы должным образом саботируют владельцы технических помещений, связываемых с застройщиком.

Оба дома – 25-этажки, имеющие сертификаты на ввод в эксплуатацию. Поэтому жители получают электроэнергию по цене, установленной для населения.

В то же время, застройщик до сих пор не выполнил технические условия для надлежащего функционирования системы электроснабжения - трансформаторную подстанцию и распределительную подстанцию. Поэтому прямых договоров с электроснабжающей компанией у жителей домов нет, оплата производится через застройщика - ЗАО "Украинская строительная компания", председателем правления которого является Олег Мороз.

В сообщении говорится, что задолженность домов за потребленную электроэнергию составляет более 3 млн грн. Сумма долга только растет. Согласно требованиям действующего законодательства при задолженности и отсутствии действий по урегулированию вопроса, энергетики имеют законные основания отключать объекты от электроснабжения.

Сложившаяся в этих жилых домах ситуация является типичной иллюстрацией произвола частных компаний в отношении совладельцев жилья, отмечено в сообщении.

"Бесответственные и в некоторых случаях умышленно спланированные мошеннические действия коммерческих предприятий, которые берут на себя обязательства управляющих и операторов инженерных систем, имеют критические последствия. Решить вопрос можно при условии вмешательства правоохранительных органов, ведь сотни киевских семей фактически стали заложниками действий застройщика", – замечено в сообщении КГГА.

 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КГГАЖилье