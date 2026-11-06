UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

Відключення світла в Україні продовжаться: як діятимуть графіки 7 листопада

18:41 06.11.2026 Пт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: в Україні 7 листопада діятимуть графіки відключень світла (Getty Images)

У частині областей України в суботу, 7 листопада, продовжать діяти графіки відключень електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго".

У частині областей протягом доби вимушено будуть застосовуватись наступні обмеження споживання:

  • 00:00 - 23:59 - графіки обмеження потужності для промисловості
  • 00:00 - 23:59 - графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 2 до 4 черг)

В "Укренерго" зазначили, що графіки відключень діятимуть через наслідки масованих російських ударів по енергооб’єктах.

"Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", - йдеться у заяві.

У компанії також закликали українців ощадливо споживати електроенергію після того, як вона з'явиться за графіком.

Нагадаємо, директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко повідомив, що з настанням холодів в Україні зросте споживання електроенергії. За його словами, окремі міста можуть бути знеструмлені по кілька днів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
УкренергоГрафіки відключення світлаЕлектроенергія