Відключення світла в Україні продовжаться: як діятимуть графіки 7 листопада

У частині областей України в суботу, 7 листопада, продовжать діяти графіки відключень електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго".
У частині областей протягом доби вимушено будуть застосовуватись наступні обмеження споживання:
В "Укренерго" зазначили, що графіки відключень діятимуть через наслідки масованих російських ударів по енергооб’єктах.
"Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", - йдеться у заяві.
У компанії також закликали українців ощадливо споживати електроенергію після того, як вона з'явиться за графіком.
Нагадаємо, директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко повідомив, що з настанням холодів в Україні зросте споживання електроенергії. За його словами, окремі міста можуть бути знеструмлені по кілька днів.