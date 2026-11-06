Відключення світла в Україні продовжаться: як діятимуть графіки 7 листопада

У частині областей протягом доби вимушено будуть застосовуватись наступні обмеження споживання:

00:00 - 23:59 - графіки обмеження потужності для промисловості

00:00 - 23:59 - графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 2 до 4 черг)

В "Укренерго" зазначили, що графіки відключень діятимуть через наслідки масованих російських ударів по енергооб’єктах.

"Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", - йдеться у заяві.

У компанії також закликали українців ощадливо споживати електроенергію після того, як вона з'явиться за графіком.