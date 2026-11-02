Відключення світла триватимуть цілу добу: якими будуть графіки 3 листопада
В Україні у вівторок, 3 листопада, продовжать діяти графіки відключень електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
У компанії зазначили, що протягом доби вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання:
- 00:00 - 23:59 - графіки обмеження потужності для промисловості
- 00:00 - 23:59 - графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 4 черг)
В "Укренерго" пояснили, що причиною запровадження обмежень є наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.
"Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", - йдеться у заяві.
Крім того, українців закликали ощадливо споживати електроенергію, коли вона з’являється за графіком.
Нагадаємо, в Україні 2 листопада діють графіки погодинних відключень.
Крім того, сьогодні у Києві через значні коливання напруги частково зупинявся метрополітен.