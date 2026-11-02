Отключения света продлятся целые сутки: какими будут графики 3 ноября

В Украине во вторник, 3 ноября, продолжат действовать графики отключений электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрэнерго ".

В компании отметили, что в течение суток вынужденно будут применяться меры по ограничению потребления:

00:00 - 23:59 - графики ограничения мощности для промышленности

00:00 - 23:59 - графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 0,5 до 4 очередей)

В "Укрэнерго" объяснили, что причиной ограничений являются последствия массированных российских атак на энергообъекты.

"В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может изменяться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", - говорится в заявлении.

Кроме того, украинцев призывали экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.