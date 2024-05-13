Відключення світла та рекордний імпорт: в "Укренерго" розповіли про стан енергосистеми сьогодні

"Сьогодні, станом на 9:10 споживання зросло на 6,7% у порівнянні з тим же часом в попередній робочій день - п’ятницю 10 травня", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, в енергосистемі більшу частину доби зберігається суттєвий дефіцит електроенергії.

"Причина - масштабні пошкодження українських електростанцій, через які вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до атаки", - пояснюють в "Укренерго".

Водночас енергетики прогнозують обмеження споживання для промисловості, які діятимуть з 17:00 до 24:00.

Імпорт електроенергії

Як зазначають в "Укренерго", сьогодні запланований рекордний обсяг імпорту з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови.

Українців закликають споживати електроенергію заощадливо, особливо з 17 до 24 години.

Знеструмлення у регіонах

Відомо, що на ранок 13 травня знеструмлені 412 населених пунктів.

З них через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Харківській, Херсонській областях.

З технічних причин - знеструмлення в Сумській області.