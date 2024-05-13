Відключення світла та рекордний імпорт: в "Укренерго" розповіли про стан енергосистеми сьогодні

В Україні більшу частину доби зберігається дефіцит електроенергії, у зв'язку із чим планується обмеження споживання для промисловості. Сьогодні запланований рекордний обсяг імпорту з 5 країн Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укренерго" в Telegram.
"Сьогодні, станом на 9:10 споживання зросло на 6,7% у порівнянні з тим же часом в попередній робочій день - п’ятницю 10 травня", - йдеться в повідомленні.
Таким чином, в енергосистемі більшу частину доби зберігається суттєвий дефіцит електроенергії.
"Причина - масштабні пошкодження українських електростанцій, через які вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до атаки", - пояснюють в "Укренерго".
Водночас енергетики прогнозують обмеження споживання для промисловості, які діятимуть з 17:00 до 24:00.
Як зазначають в "Укренерго", сьогодні запланований рекордний обсяг імпорту з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови.
Українців закликають споживати електроенергію заощадливо, особливо з 17 до 24 години.
Відомо, що на ранок 13 травня знеструмлені 412 населених пунктів.
З них через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Харківській, Херсонській областях.
З технічних причин - знеструмлення в Сумській області.
Варто зауважити, що останніми місяцями армія РФ поновила посилені атаки по українських енергетичних об'єктах. Під прицілом окупантів опинились ТЕС та розподільчі мережі. Внаслідок атак "Центренерго" повністю втратило свою генерацію.
Так, "Укренерго" запровадило обмеження для бізнесу після останньої масованої атаки 8 травня.
Крім того, у Кабміні почали обговорювати можливість підвищення тарифів на світло. Міненерго пояснило такі дії необхідністю для зберігання ресурсів на підготовку до наступного опалювального сезону.
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