Отключение света и рекордный импорт: в "Укрэнерго" рассказали о состоянии энергосистемы сегодня

В Украине большую часть времени сохраняется дефицит электроэнергии, в связи с чем планируется ограничение потребления для промышленности. Сегодня запланирован рекордный объем импорта из 5 стран Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго" в Telegram.
"Сегодня по состоянию на 9:10 потребление выросло на 6,7% по сравнению с тем же временем в предыдущий рабочий день - пятницу 10 мая", - говорится в сообщении.
Таким образом, в энергосистеме большую часть суток сохраняется существенный дефицит электроэнергии.
"Причина - масштабные повреждения украинских электростанций, из-за которых они не могут производить столько же электроэнергии, как до атаки", – объясняют в "Укрэнерго".
В то же время, энергетики прогнозируют ограничения потребления для промышленности, которые будут действовать с 17:00 до 24:00.
Как отмечают в "Укрэнерго", сегодня запланирован рекордный объем импорта из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы.
Украинцев призывают потреблять электроэнергию экономно, особенно с 17 до 24 часов.
Известно, что к утру 13 мая обесточены 412 населенных пунктов.
Из них из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях.
По техническим причинам – обесточивание в Сумской области.
Следует отметить, что в последние месяцы армия РФ возобновила усиленные атаки по украинским энергетическим объектам. Под прицелом оккупантов оказались ТЭС и распределительные сети. В результате атак "Центрэнерго" полностью потеряло свою генерацию.
Так, "Укрэнерго" ввело ограничение для бизнеса после последней массированной атаки 8 мая.
Кроме того, в Кабмине начали обсуждать возможность повышения тарифов на свет. Минэнерго объяснило такие действия необходимостью для сохранения ресурсов на подготовку к следующему отопительному сезону.
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