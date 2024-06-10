Відключення світла в Сумах через аварію: в "Укренерго" пояснили, коли повернуть живлення
У Сумах станом на сьогоднішній ранок вже відновили електропостачання більшості абонентів, які були знеструмлені після аварії напередодні ввечері
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну енергетичну компанію "Укренерго".
Зазначається, що енергетики досі проводять аварійні роботи. Світло повернуть усім жителям міста, які були знеструмлені, вже "в найближчі години".
"Вночі в Сумській області з технічних причин вимикався об'єкт енергетичної інфраструктури. Знеструмились споживачі м. Суми", - пояснили ситуацію в "Укренерго".
У заяві компанії вказується, що саном на пів на сьому ранку енергоживлення більшості споживачів відновлено.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що ввечері 9 червня у Сумах частково зникла електроенергія через аварію на енергетичному обладнанні.
Як розповіли в Сумській міськраді, за деякими адресами також вимкнулося електропостачання на водозаборах, що призвело до припинення водопостачання.
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