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Відключення світла в Сумах через аварію: в "Укренерго" пояснили, коли повернуть живлення

Понеділок 10 червня 2024 07:40
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Відключення світла в Сумах через аварію: в "Укренерго" пояснили, коли повернуть живлення Фото: енергетики розповіли про ситуацію з відновленням живлення у Сумах (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Сумах станом на сьогоднішній ранок вже відновили електропостачання більшості абонентів, які були знеструмлені після аварії напередодні ввечері

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну енергетичну компанію "Укренерго".

Зазначається, що енергетики досі проводять аварійні роботи. Світло повернуть усім жителям міста, які були знеструмлені, вже "в найближчі години".

"Вночі в Сумській області з технічних причин вимикався об'єкт енергетичної інфраструктури. Знеструмились споживачі м. Суми", - пояснили ситуацію в "Укренерго".

У заяві компанії вказується, що саном на пів на сьому ранку енергоживлення більшості споживачів відновлено.

Відключення світла в Сумах через аварію: в &quot;Укренерго&quot; пояснили, коли повернуть живлення

Що передувало

Раніше повідомлялося, що ввечері 9 червня у Сумах частково зникла електроенергія через аварію на енергетичному обладнанні.

Як розповіли в Сумській міськраді, за деякими адресами також вимкнулося електропостачання на водозаборах, що призвело до припинення водопостачання.

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Укренерго Суми Відключеня світла
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