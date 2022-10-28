Відключення світла. Стало відомо, коли графіки стануть плановими

Наразі ситуація з енергозабезпеченням в Україні залишається критичною, але з наступного тижня графіки відключення світла стануть плановими, а не аварійними.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.
Він заявив, що для відновлення стабільного енергоживлення потрібен час.
"Енергозабезпечення - ситуація залишається екстреною. Продовжуємо працювати. З наступного тижня графіки стануть плановими, а не аварійними", - повідомив Тимошенко.
Нагадаємо, що 28 жовтня стало відомо, що в Києві виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання, тому найближчими днями будуть застосовані більш жорсткі й тривалі відключення електрики.
Повністю проблеми з електроенергією у столиці планують усунути за два-три тижні, але це за умови відсутності форс-мажорних обставин.