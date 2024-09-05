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Відключення світла. Стало відомо, якими завтра будуть графіки

Фото: відключення світла в Україні (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Завтра в Україні знову будуть застосовані графіки відключення світла. Однак при відключеннях буде задіяна лише одна черга.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" та ДТЕК.

За інформацією від "Укренерго" завтра буде задіяна одна черга стабілізаційних відключень впродовж всієї доби.

"В разі змін будемо оперативно вас інформувати на нашому Telegram-каналі", - повідомили в ДТЕК.

 

Нагадаємо, що Україна знову повернулась до графіків відключення світла після останнього масштабного обстрілу з боку Російської Федерації.

Водночас час від часу в деяких областях вводять екстрені та аварійні відключення, що не керуються графіками.

Раніше РБК-Україна пояснювало, чому про екстрені відключення світла не попереджають.

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Відключеня світлаЕнергетики