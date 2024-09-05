Відключення світла. Стало відомо, якими завтра будуть графіки

Нагадаємо, що Україна знову повернулась до графіків відключення світла після останнього масштабного обстрілу з боку Російської Федерації.

Водночас час від часу в деяких областях вводять екстрені та аварійні відключення, що не керуються графіками.

Раніше РБК-Україна пояснювало, чому про екстрені відключення світла не попереджають.

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