Відключення світла не припиняться після подорожчання електроенергії: експерт назвав причину

"Після перегляду тарифу відключення нікуди не дінуться. Вони будуть багато місяців, рік, а той два (з невеликими перервами з помірною погодою та споживанням, коли виникатимуть профіцити). Нова генерація не збудується ані за місяць, ані за півроку. А враховуючи скільки ми втратили внаслідок обстрілів будувати потрібно багато і довго", - розповів він.



Прокіп пояснив, що зараз тариф на електроенергію для населення є збитковим, і ті компанії, що його фінансують ("Енергоатом" та "Укргідроенерго") не мають зараз достатньо коштів.



Він підкреслив, що до питання перегляду тарифу треба підійти прозоро та з чітким обґрунтуванням. Також потрібно подбати про незахищені верстви населення та переглянути систему субсидій.

"Звичайно, коли дійде до підвищення тарифу, влада повинна діяти цілком прозоро. Сьогодні вже звучить число 4,5-5 грн за кВт∙год", - додав аналітик.

