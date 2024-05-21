Відключення світла не припиняться після подорожчання електроенергії: експерт назвав причину

Після перегляду тарифу на електроенергію для населення відключення світла не припиняться, бо для будівництва нових генеруючих потужностей потрібен час.
Про це заявив аналітик Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.
"Після перегляду тарифу відключення нікуди не дінуться. Вони будуть багато місяців, рік, а той два (з невеликими перервами з помірною погодою та споживанням, коли виникатимуть профіцити). Нова генерація не збудується ані за місяць, ані за півроку. А враховуючи скільки ми втратили внаслідок обстрілів будувати потрібно багато і довго", - розповів він.
Прокіп пояснив, що зараз тариф на електроенергію для населення є збитковим, і ті компанії, що його фінансують ("Енергоатом" та "Укргідроенерго") не мають зараз достатньо коштів.
Він підкреслив, що до питання перегляду тарифу треба підійти прозоро та з чітким обґрунтуванням. Також потрібно подбати про незахищені верстви населення та переглянути систему субсидій.
"Звичайно, коли дійде до підвищення тарифу, влада повинна діяти цілком прозоро. Сьогодні вже звучить число 4,5-5 грн за кВт∙год", - додав аналітик.
Раніше заступник міністра енергетики Микола Колісник заявляв, що завдяки торішньому перегляду тарифу на електроенергію для побутових споживачів українська енергосистема отримала 3 ГВт потужностей.
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