Відключення світла "по-новому" призвели до рівномірних обмежень населення в регіонах, - "Укренерго"

Попередній аналіз нової методики щодо розподілу обсягу дефіциту електричних потужностей по регіонах, тестування якої почалося 8 червня , підтвердив, що він є ефективним і споживачі по областях зараз відмикаються від світла рівномірно.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомили у пресслужбі "Укренерго".

"Ми ще аналізуємо ефективність використання нової методики, але при наявному обсязі дефіциту вона вже продемонструвала свою ефективність. В усіх областях побутові та промислові споживачі обмежуються у споживанні рівномірно", - повідомили у пресслужбі компанії.

Як застосовували обмеження "по-старому"

Споживання по областях різне. На загальний обсяг споживання в кожній області впливає кількість об’єктів критичної інфраструктури (водоканали, водоочисні споруди, насосні, котельні, лікарні тощо), які мають бути завжди безперебійно заживлені.

Також на споживання регіону впливає наявність альтернативних джерел живлення у споживачів, наприклад, дахових сонячних панелей. З 8 червня, споживання кожної області розділено на 6 рівних частин - черг. Черга - це перелік споживачів, які споживають певну кількість мегават.

Раніше "Укренерго" для кожної області встановлювало ліміт споживання, який регіон не мав перевищувати. Від величини ліміту обленерго віднімали обсяг споживання критичної інфраструктури, а залишок перерозподіляли між всіма іншими споживачами по чергах.

"Це призводило до того, що в області, де більше критичної інфраструктури й менше дахових СЕС обмеження були жорсткішими, ніж в регіонах з протилежною ситуацією", - зазначили в "Укренерго".

Як застосовують обмеження "по-новому"

Зараз диспетчерський центр "Укренерго" замість доведення лімітів віддає всім обленерго однакову команду: яку кількість черг треба відключити, щоб компенсувати дефіцит.

"Таким чином, в усіх областях побутові та промислові споживачі обмежуються у споживанні рівномірно", - зазначили у компанії.