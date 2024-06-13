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Вимкнення світла по-новому. Що зміниться з 24 червня

Київ, Четвер 13 червня 2024 06:45
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Вимкнення світла по-новому. Що зміниться з 24 червня Новий порядок відключень світла запровадять з 24 червня (фото: Getty Images)
Автор: Юрій Дощатов

Уряд з 24 червня має намір змінити принцип організації відключень електроенергії під час її дефіциту.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра енергетики Світлану Грінчук, нова система зараз тестується і в перспективі може бути вдосконалена.

За інформацією видання, тестування розпочалося в суботу, 8 червня. Субота для цього була обрана через те, що у вихідні навантаження на енергосистему спадає і будь-які зміни можна проводити з мінімальними ризиками збоїв.

Основна мета змін системи - домогтися того, щоб відключення споживачів були максимально однаковими в усіх регіонах країни.

Принципова відмінність нової системи в тому, що якщо раніше "Укренерго" доводило областям ліміти споживання, то зараз повідомлятиме обсяги для відключень.

Тобто раніше визначався максимальний обсяг електроенергії, який область могла отримати за добу, і вже на місцях ухвалювали рішення: кого, коли та на скільки відключати. При цьому об'єкти критичної інфраструктури, яким обмежувати подачу енергії не можна, теж входили в ці ліміти споживання. Наприклад, у системі певний період прогнозується нестача 2 ГВт електроенергії. Цей обсяг ділиться по областях пропорційно до їх стандартного споживання, яке вже заміряно. У результаті кожна область отримує свій обсяг відключень. Але в одній області критичне споживання становить, наприклад, 1,2 ГВт, а в іншій - 400 МВт. І виходить, що для розподілу іншим споживачам у першій області залишається набагато менше енергії, ніж у другій. Отже, загальний час відключень у ній більший.

У чому особливість нового принципу відключення

У всіх областях споживачі, які підпадають під відключення, будуть поділені на 6 черг з однаковим загальним споживанням. Інформація про обсяг споживання кожної черги в кожній області буде і в "Укренерго".

За потреби обмежити споживання "Укренерго", виходячи з обсягів споживання в чергах, визначатиме, скільки з них і коли потрібно буде відключити по всіх областях. Наприклад, може бути дано вказівку у певний час у всіх областях відключити 2 черги. Якщо механізм спрацює, то споживання скоротиться на очікуваний обсяг. Якщо ж скорочення буде мало, наприклад воно знизиться не на 200 МВт, як очікувалося, а на 180, це означатиме, що у якійсь області вдалися до маніпуляцій зі списками черг. У такому випадку будуть застосовуватись аварійні відключення.

Фактично результатом використання такого механізму має стати рівне у відсотковому відношенні відключення споживачів у всіх областях. Тобто по всіх областях у певний час будуть відключатися, наприклад, 20% або 30% споживачів не критичної інфраструктури. Періоди відключень та їх частота мають стати рівними по всій країні. При цьому графіки відключень, які діють зараз, залишаться, але відключення у періоди "сірих" зон можуть скоротитися.

"Укренерго" має намір проаналізувати перший тиждень тестової роботи нової системи та дати оцінку її ефективності.

Як повідомляло РБК-Україна, 13 червня в Україні знову будуть застосовані графіки відключень світла. Однак цього разу лише на 2 години.

Кабінет міністрів затвердив Порядок надання фінансової підтримки фізичним особам, які встановлюють у власних домогосподарствах генеруючі установки, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії.

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Відключеня світла Графік відключення світла
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