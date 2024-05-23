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Відключення світла. Коли будуть діяти графіки в Україні 24 травня

Фото: коли будуть вимикати світло 24 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У п'ятницю, 24 травня, графіки відключення світла будуть діяти впродовж всієї доби. Світло будуть вимикати і побутовим, і промисловим споживачам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії "Укренерго".

"Причина - дощова погода та щільна хмарність у більшості регіонів України, що заважає сонячним електростанціям працювати на максимальній потужності. Відповідно, в енергосистемі й в денні години буде наявний дефіцит електроенергії", - пояснили в компанії.

Об'єкти критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежувати в електропостачання не будуть.

"Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах", - додали в "Укренерго".

Відключення світла в Україні

Цієї весни росіяни завдали низку масованих ударів по українській енергетиці. Зокрема, було зруйновано декілька великих ТЕЦ та ТЕС, а також зупинилася робота Дніпровської ГЕС. Через значні пошкодження генерації в Україні виник дефіцит в енергомережі, який вже не може покривати імпорт з-за кордону.

Як попереджали в "Укренерго", відключення світла в Україні можуть тривати влітку, восени, а також взимку. Глава компанії Володимир Кудрицький заявляв, що українців чекає "непроста зима".

Більше про ситуацію в енергосистемі України читайте в інтерв'ю Кудрицького для РБК-Україна.

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Відключеня світлаУкренерго