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Отключения света. Когда будут действовать графики в Украине 24 мая

Фото: когда будут выключать свет 24 мая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В пятницу, 24 мая, графики отключения света будут действовать в течение всех суток. Свет будут выключать и бытовым и промышленным потребителям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании "Укрэнерго".

"Причина - дождливая погода и плотная облачность в большинстве регионов Украины, что мешает солнечным электростанциям работать на максимальной мощности. Соответственно, в энергосистеме и в дневные часы будет дефицит электроэнергии", - пояснили в компании.

Объекты критической инфраструктуры, выполняющие функцию жизнеобеспечения населения, ограничивать электроснабжение не будут.

"Информацию, когда будут применены отключения в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях", - добавили в "Укрэнерго".

Отключения света в Украине

Этой весной россияне нанесли ряд массированных ударов по украинской энергетике. В частности, были разрушены несколько крупных ТЭЦ и ТЭС, а также остановилась работа Днепровской ГЭС. Из-за значительных повреждений генерации в Украине возник дефицит в энергосети, который уже не может покрывать импорт из-за рубежа.

Как предупреждали в "Укрэнерго", отключения света в Украине могут продолжаться летом, осенью, а также зимой. Глава компании Владимир Кудрицкий заявлял, что украинцев ждет "непростая зима".

Больше о ситуации в энергосистеме Украины читайте в интервью Кудрицкого для РБК-Украина.

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Отключения светаУкрэнерго