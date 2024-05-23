Отключения света. Когда будут действовать графики в Украине 24 мая

Отключения света в Украине

Этой весной россияне нанесли ряд массированных ударов по украинской энергетике. В частности, были разрушены несколько крупных ТЭЦ и ТЭС, а также остановилась работа Днепровской ГЭС. Из-за значительных повреждений генерации в Украине возник дефицит в энергосети, который уже не может покрывать импорт из-за рубежа.

Как предупреждали в "Укрэнерго", отключения света в Украине могут продолжаться летом, осенью, а также зимой. Глава компании Владимир Кудрицкий заявлял, что украинцев ждет "непростая зима".

Больше о ситуации в энергосистеме Украины читайте в интервью Кудрицкого для РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.