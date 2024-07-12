ua en ru
Пт, 12 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Отключение света. В какие часы ограничения завтра будут жестче

Украина, Пятница 12 июля 2024 17:48
UA EN RU
Отключение света. В какие часы ограничения завтра будут жестче Фото: как завтра будут применять графики отключения света (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Завтра, 13 июля, графики отключения света будут применять вероятно и в "серых" зонах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК и "Укренерго".

"По указанию "Укрэнерго" графики отключений завтра будут применяться на протяжении всех суток", - пояснили в ДТЭК.

В то же время в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой, Днепропетровской областях высока вероятность применения светло-серых зон отключений с 00:00 до 06:00 и с 19:00 до конца суток.

В "Укрэнерго" сообщили, что с 6:00 до 19:00 облэнерго будут применять две очереди отключений одновременно, а в остальные часы будет задействовано три очереди.

Графики света в Украине

Этой весной из-за задержки помощи от США и активных обстрелов энергетических объектов россиянами украинцы снова вернулись к графикам отключения света.

Сейчас ситуация ухудшилась, ведь из-за аномальной жары все больше электроэнергии используется для охлаждения помещений.

Отметим, что 11 июля в Киеве было зафиксировано три температурных рекорда. Это первые максимумы этого лета.

Кабмин уже обращался к украинцам и попросил, чтобы они минимизировали использование кондиционеров и ограничить использование энергоемких приборов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Электроэнергия
NEWS
В ожидании наступления. Когда ВСУ смогут пойти в атаку и что мешает этому в 2024 году
В ожидании наступления. Когда ВСУ смогут пойти в атаку и что мешает этому в 2024 году
DAILY
Демократы следят, Трамп радуется. Скажутся ли оговорки Байдена на участии в выборах в США
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Демократы следят, Трамп радуется. Скажутся ли оговорки Байдена на участии в выборах в США