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Відключення світла будуть звичайним явищем для України, – The Economist

Вівторок 16 липня 2024 15:19
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Відключення світла будуть звичайним явищем для України, – The Economist Фото: відключення світла будуть звичайним явищем для України (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Регулярні відключення електроенергії будуть звичним явищем для українців у найближчі місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economist.

"Залишилося надто мало часу і надто мало мільярдів доларів, необхідних для встановлення кількох сотень малих електростанцій, відновлення розбомблених станцій або будівництва ВЕС та СЕС. Постійні відключення електроенергії будуть звичайним явищем", - йдеться у виданні.

Зазначається, що українці вже навчилися пристосовуватися до дефіциту електроенергії.

Зокрема, малий бізнес придбав дизельні генератори, а середні підприємці почали інвестувати у газові турбіни і навіть можуть продавати надлишок електроенергії в енергосистему.

"Люди купують акумуляторні батареї, які вони можуть заряджати і використовувати вдома для Wi-Fi з'єднання та USB-ламп. Але все це буде піддано суворій перевірці", - наголосили у статті.

Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілів енергосистеми Україна втратила понад 9 ГВт потужностей.

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