Отключение света будет обычным явлением для Украины, – The Economist

"Осталось мало времени и слишком мало миллиардов долларов, необходимых для установки нескольких сотен малых электростанций, восстановления разбомбленных станций или строительства ВЭС и СЭС. Постоянные отключения электроэнергии будут обычным явлением", - говорится в издании.



Украинцы уже научились приспосабливаться к дефициту электроэнергии.

В частности малый бизнес приобрел дизельные генераторы, а средние предприниматели начали инвестировать в газовые турбины и даже могут продавать избыток электроэнергии в энергосистему.



"Люди покупают аккумуляторные батареи, которые они могут подзаряжать и использовать дома для Wi-Fi соединения и USB-ламп. Но все это будет подвергнуто строгой проверке", - подчеркнули в статье.



Ранее сообщалось, что в результате обстрелов энергосистемы Украина потеряла более 9 ГВт мощностей.