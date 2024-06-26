Відключення стали тривалішими. У Міненерго пояснили, що відбувається і коли світла стане більше

"В ніч з п'ятниці на суботу знову були масовані обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури, були атаковані об'єкти системи передач, це своєю чергою вплинуло на загальну ситуацію. На жаль, сьогодні у нас зберігається дефіцит", - заявила вона.

За словами Гринчук, продовжується технічне обслуговування всіх доступних зараз енергетичних й генеруючих потужностей, щоб підготувати їх для стабільної роботи в осінньо-зимовий період, що є основним пріоритетом.

"Зараз нам всім дуже боляче терпіти відключення, але ми всі повинні розуміти, що взимку це буде набагато гірше. Тому ми намагаємося зараз зробити все можливе, щоб всі наші доступні потужності, і ті, які ми відновлюємо після пошкоджень, щоб вони всі безперебійно працювали протягом осінньо-зимового періоду", - заявила вона.

За її словами, ситуація стане кращою, коли завершаться всі технічні обслуговування й ремонтні кампанії.

"Звичайно в першу чергу на атомних блоках, тому що атомна генерація забезпечує більш ніж половину покриття наших потреб. Після суботніх атак продовжуємо відновлення, тому дійсно дефіцит через жарку погоду трішечки збільшився в ці дні. Однак, думаю, що скоро ситуація покращиться, якщо не буде додаткових обстрілів", - зазначила Гринчук.

Посадовиця додала, що зараз один з найскладніших періодів, тому що пошкодження тривають та пройшло мало часу, щоб відновитися достатньо.

"Ми дуже сподіваємося, що нам вдасться захистити ті існуючі потужності, і те, що ми відновлюємо. росіяни дуже добре знають, які саме об'єкти треба атакувати, щоб це завдало максимальної шкоди енергетичній системі", - заявила заступниця міністра енергетики.

Вона також зазначила, що система цілісна і "ми робимо все, щоб в наступні місяці у нас було набагато більше електроенергії".