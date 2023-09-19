Відключення електроенергії взимку - не факт, а ризик, - голова "Укренерго"

"Так, енергосистема не така надійна і з меншим запасом міцності, ніж була до прицільних ударів, але водночас, російський терор вже не стане несподіванкою і до нього готуються всі - і енергетики, і Сили оборони, і споживачі", - заявив керівник "Укренерго" на зустрічі з компаніями-членами Європейської бізнес асоціації (EBA).

За його словам, магістральна мережа "Укренерго" вже готова передавати зимові обсяги електроенергії. Наразі компанія працює над збільшенням резервних можливостей мережі, добудовою інженерного захисту та відпрацюванням різних сценаріїв реагування на ймовірні обстріли енергетичної інфраструктури Росією.

Кудрицький пояснив, що магістральні мережі були однією з найбільш постраждалих ланок енергосистеми після минулорічної ракетно-дронової кампанії Росії. Але залучені "Укренерго" майже 1 млрд доларів міжнародної допомоги дали можливість компанії провести ремонти і замовити необхідне обладнання.

Дещо інша ситуація з постраждалими електростанціями - керівник "Укренерго" нагадав, що всі великі ТЕС і ГЕС були пошкоджені російським терором проти цивільної інфраструктури. Деякі обʼєкти генерації потребують важких і тривалих ремонтів, але "Укренерго" сподівається, що план Міненерго щодо ремонтів на електростанціях буде виконаний до початку опалювального сезону.

Важка зима

Нагадаємо, Росія активно застосовувала масовані атаки на українську енергетику минулого року. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про формування багаторівневого захисту для енергетичних об’єктів. "Зима буде складною, але ми маємо вистояти", - сказав він.

Раніше голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що Україні вистачить електроенергії взимку, але масовані обстріли росіян можуть змінити ситуацію. За його словами, енергетики розглядають усі варіанти, у тому числі і найгірший сценарій - повторення масованих атак ракетами, дронами саме проти енергосистеми.