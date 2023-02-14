Відключення електроенергії сьогодні можливі лише у двох областях, - Міненерго

Однак у деяких регіонах, зокрема в Одеській та Хмельницькій областях, можливі стабілізаційні відключення, пов‘язані з ремонтами мереж, зазначили в прес-службі.

"Неймовірними зусиллями енергетиків вдається тримати генерацію, доставку та розподіл електроенергії на необхідному рівні, щоб забезпечувати потреби споживачів", - заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Ці успіхи мають свою високу ціну, ціну людського життя. У прифронтових областях енергетики працюють під обстрілами та в небезпечних місцях.

"В останні дні, на жаль, трапились трагічні випадки. На мінах підірвались автомобілі ремонтників Миколаївобленерго та Харківобленерго. Є загиблий, багато поранених. Щирі співчуття близьким померлого, найшвидшого одужання постраждалим", - зазначив Галущенко.