Отключения электроэнергии сегодня возможны только в двух областях, - Минэнерго

Однако в некоторых регионах, в частности, в Одесской и Хмельницкой областях, возможные стабилизационные отключения, связанные с ремонтами сетей, отметили в пресс-службе.

"Невероятными усилиями энергетиков удается держать генерацию, доставку и распределение электроэнергии на необходимом уровне, чтобы обеспечивать потребности потребителей", - заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Эти успехи имеют высокую цену, цену человеческой жизни. В прифронтовых областях энергетики работают под обстрелами и в опасных местах.

"В последние дни, к сожалению, случились трагические случаи. На минах подорвались автомобили ремонтников Николаевоблэнерго и Харьковоблэнерго. Есть погибший, много раненых. Искренние соболезнования близким умершего, скорейшего выздоровления пострадавшим", - отметил Галущенко.