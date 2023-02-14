RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Отключения электроэнергии сегодня возможны только в двух областях, - Минэнерго

Фото: отключение электроэнергии 14 февраля возможны в Одесской и Хмельницкой областях Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Во вторник, 14 февраля, генерации электроэнергии достаточно для удовлетворения потребностей потребителей в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго .

Однако в некоторых регионах, в частности, в Одесской и Хмельницкой областях, возможные стабилизационные отключения, связанные с ремонтами сетей, отметили в пресс-службе.

"Невероятными усилиями энергетиков удается держать генерацию, доставку и распределение электроэнергии на необходимом уровне, чтобы обеспечивать потребности потребителей", - заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Эти успехи имеют высокую цену, цену человеческой жизни. В прифронтовых областях энергетики работают под обстрелами и в опасных местах.

"В последние дни, к сожалению, случились трагические случаи. На минах подорвались автомобили ремонтников Николаевоблэнерго и Харьковоблэнерго. Есть погибший, много раненых. Искренние соболезнования близким умершего, скорейшего выздоровления пострадавшим", - отметил Галущенко.

Напомним, НБУ подготовил два сценария последствий ракетных обстрелов для инфраструктуры Украины. И базовый и пессимистический сценарий предполагают дефицит электроэнергии еще длительное время.

Читайте РБК-Украина в Google News
відключеня світлаМинэнерго