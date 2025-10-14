ua en ru
Відключення електрики у Києві: енергетики ДТЕК пояснили, що сталося і скільки чекати

Київ, Вівторок 14 жовтня 2025 23:51
Відключення електрики у Києві: енергетики ДТЕК пояснили, що сталося і скільки чекати Ілюстративне фото: немає світла в Києві (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Енергетики ДТЕК встановили причину аварії в Києві і планують відновити електропостачання у найближчі години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

У Києві 14 жовтня частина споживачів залишилася тимчасово без світла через аварійне відключення електропостачання.

За інформацією ДТЕК, причиною аварії стало підвищене навантаження на енергосистему, що спричинило перебої у Шевченківському, Печерському та Голосіївському районах.

Представники компанії повідомили, що енергетики вже встановили точну причину аварії та працюють над відновленням подачі електроенергії. За їхніми словами, світло планують повернути у домівки всіх киян протягом найближчих годин.

"Київ: енергетики встановили причину аварії, в найближчі години повернемо світло в усі домівки", - йдеться у повідомленні.

Світло в Києві частково зникло

Нагадаємо, сьогодні, 14 жовтня, ввечері в Голосіївському, Шевченківському та Печерському районах Києва почалися проблеми зі світлом.

Відключення також почалися в Дніпровському та Дарницькому районах столиці.

Знеструмлення зачепило й роботу київського метрополітену: на станціях "Хрещатик" та "Арсенальна" виникли перебої з освітленням. У метрополітені повідомили, що через короткочасне зниження напруги система перейшла на резервне живлення на одну хвилину, після чого робота станцій відновилася, і метро функціонує в штатному режимі.

Через перебої з електропостачанням також спостерігалися проблеми з водопостачанням. За інформацією "Київводоканалу", мешканці правого берега міста зараз отримують воду під зниженим тиском.

