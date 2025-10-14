Відключення електрики у Києві: енергетики ДТЕК пояснили, що сталося і скільки чекати

Енергетики ДТЕК встановили причину аварії в Києві і планують відновити електропостачання у найближчі години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

У Києві 14 жовтня частина споживачів залишилася тимчасово без світла через аварійне відключення електропостачання.

За інформацією ДТЕК, причиною аварії стало підвищене навантаження на енергосистему, що спричинило перебої у Шевченківському, Печерському та Голосіївському районах.

Представники компанії повідомили, що енергетики вже встановили точну причину аварії та працюють над відновленням подачі електроенергії. За їхніми словами, світло планують повернути у домівки всіх киян протягом найближчих годин.

"Київ: енергетики встановили причину аварії, в найближчі години повернемо світло в усі домівки", - йдеться у повідомленні.