Протягом доби на українців чекають планові відключення електроенергії:

для промисловості - графіки обмеження потужності;

для всіх категорій споживачів - графіки погодинних відключень (від 0.5 до 3.5 черг).

В "Укренерго" вчергове нагадали, що причиною дії обмежень є наслідки російських атак на енергетичну систему.

"Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електроенергію споживачам", - підкреслили у компанії.

Крім того, українцям нагадали, що перевірити актуальні графіки відключень світла можна на офіційних сторінках обленерго.