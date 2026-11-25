У частині областей України у четвер, 26 листопада, продовжать діяти графіки відключень електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго".
Протягом доби на українців чекають планові відключення електроенергії:
В "Укренерго" вчергове нагадали, що причиною дії обмежень є наслідки російських атак на енергетичну систему.
"Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електроенергію споживачам", - підкреслили у компанії.
Крім того, українцям нагадали, що перевірити актуальні графіки відключень світла можна на офіційних сторінках обленерго.
Нагадаємо, внаслідок ворожих обстрілів у п'яти областях України зафіксували знеструмлення. Найскладніша ситуація - у Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Крім того, Запорізька АЕС сьогодні, 25 листопада, внаслідок російської атаки залишилась без зовнішнього живлення.