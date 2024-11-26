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Відключень світла можна буде уникнути: уряд полегшив умови для підприємств

Україна, Вівторок 26 листопада 2024 14:40
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Відключень світла можна буде уникнути: уряд полегшив умови для підприємств Фото: уряд змінив умови для підприємств (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України змінив умови для відключень світла підприємствам. Відтепер графіки не будуть застосовуватися для тих, хто імпортує або самостійно виробляє 60% електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

За його даними, уряд вніс зміни до Положення про особливості імпорту електричної енергії в умовах правового режиму воєнного стану в Україні.

Передбачено не застосовувати заходи обмеження відбору електричної енергії (графіки обмеження споживання електричної енергії, погодинного відключення електричної енергії, обмеження споживання електричної потужності, аварійного відключення) до непобутових споживачів, у загальному обсязі споживання яких у кожній розрахунковій годині:

  • обсяг придбаної імпортованої електроенергії становить не менше 60% загального обсягу споживання електричної енергії,
  • або не менше 60% загального обсягу споживання електричної енергії забезпечується за рахунок власного виробництва електричної енергії споживачем.

Раніше не відключали електроенергію для підприємств, які імпортують 80% обсягу.

Імпорт електроенергії

Нагадаємо, з 1 грудня максимальна потужність для імпорту електричної енергії з країн ЄС буде збільшена з поточних 1,7 до 2,1 ГВт

У жовтні МВФ оцінив зимовий дефіцит енергії в Україні в 3-4 ГВт, що "відповідає оцінкам інших зацікавлених сторін", при цьому переважають негативні ризики через ракетні атаки і сезонні фактори.

Як зазначив представник заступник глави місії МВФ в Україні Тревор Лессард, зараз однією з частин рішення з точки зору спроб закрити енергетичний розрив є імпорт з Європи. Але існує технологічний ліміт на обсяг електроенергії, який Україна може імпортувати.

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Графіки відключення світла
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