Відключати світло в Києві будуть за новими правилами: як дізнатися графіки заздалегідь

Компанія ДТЕК Київські електромережі запровадила оновлений підхід до планування та інформування споживачів про стабілізаційні відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ Цифровий".

Зазначається, що оновлений сервіс "ДТЕК Світло" дозволяє точно планувати споживання електроенергії та оперативно отримувати інформацію про зміни у графіках відключень.

Що змінилось?

1. Точні графіки на сьогодні й завтра

Відтепер розклад стабілізаційних відключень оновлюється щовечора, позбавляючи "сірих зон", коли гарантувати наявність світла чи відсутність ДТЕК не могли.

Це було зроблено, щоб інформація про відключення стала чіткою та зрозумілою для кожного споживача.

2. Оперативні сповіщення про зміни

Повідомляється, що у разі змін у графіку протягом дня користувачі отримають миттєві повідомлення.

3. Доступ до графіків без інтернету

Тепер у застосунку можна завантажити тижневий графік відключень і переглядати його навіть в офлайні, оскільки зміни у графіку автоматично синхронізуються.

4. Розширений прогноз на тиждень

У сервісі можна подивитися ймовірний графік до кінця тижня. Він матиме "сірі зони".

Також у сервісі "ДТЕК Світло", як і раніше, можна додати свою адресу, що дозволяє отримувати сповіщення, щоб завжди залишатись у курсі змін.

Фото: сповіщення від ДТЕК ("Київ Цифровий")

Нагадаємо, що через поновлення масштабних російських обстрілів по енергетичним об'єктам України, відключення світла за графіками, а також аварійні відключення, знову повернулися.

У матеріалі РБК-Україна можна детальніше дізнатися про те, як довго будуть дійсні відключення світла в Україні та чого чекати взимку.