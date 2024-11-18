Отключать свет в Киеве будут по новым правилам: как узнать графики заранее

Компания ДТЭК Киевские электросети ввела обновленный подход к планированию и информированию потребителей о стабилизационных отключениях электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Цифровой".

Обновленный сервис "ДТЭК Свет" позволяет точно планировать потребление электроэнергии и оперативно получать информацию об изменениях в графиках отключений.

Что изменилось?

1. Точные графики на сегодня и завтра

Теперь расписание стабилизационных отключений обновляется каждый вечер, лишая "серых зон", когда гарантировать наличие света или отсутствие ДТЭК не могли.

Это было сделано, чтобы информация об отключении стала четкой и понятной каждому потребителю.

2. Оперативные уведомления об изменениях

Сообщается, что в случае изменения графика в течение дня пользователи получат мгновенные сообщения.

3. Доступ к графикам без интернета

Теперь в приложении можно загрузить недельный график отключений и просматривать его даже в автономном режиме, поскольку изменения в графике автоматически синхронизируются.

4. Расширенный прогноз на неделю

В сервисе можно посмотреть вероятный график до конца недели. У него будут "серые зоны".

Также в сервисе "ДТЭК Свет" по-прежнему можно добавить свой адрес, позволяющий получать уведомления, чтобы всегда оставаться в курсе изменений.

Фото: оповещение от ДТЕК ("Киев Цифровой")

Напомним, что из-за возобновления масштабных российских обстрелов по энергетическим объектам Украины, отключения света по графикам, а также аварийные отключения снова вернулись.

В материале РБК-Украина можно более подробно узнать о том, как долго будут действительны отключения света в Украине и чего ждать зимой.