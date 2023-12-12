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Відкинули Кремль на 18 років назад. Розвідка США озвучила втрати РФ на війні, - Reuters

Вівторок 12 грудня 2023 18:57
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Відкинули Кремль на 18 років назад. Розвідка США озвучила втрати РФ на війні, - Reuters Архівне фото: Розвідка США озвучила втрати РФ на війні (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати Америки оцінили втрати Росії на війні проти України в 315 тисяч загиблих і поранених солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"У розсекреченому звіті розвідки США йдеться, що війна в Україні коштувала Росії 315 000 вбитих і поранених військовослужбовців", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що це майже 80% особового складу, який вона мала на момент вторгнення в Україну.

У доповіді також наголошується, що втрати РФ в особовому складі та бронетехніці української армії відкинули військову модернізацію Кремля на 18 років назад.

Втрати Росії

Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що втрати Росії у війні в Україні до ранку вівторка, 12 грудня, становили 800 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 340 650 військових.

Міноборони Британії заявляло, що середній діапазон оцінок втрат російської армії від початку вторгнення в Україну становить 320 тисяч осіб убитими і пораненими. Однак точної цифри не знають навіть у Москві.

Прессекретар Ради національної безпеки США при Білому домі Едрієнн Вотсон заявила, що українські військові змогли знешкодити понад 13 тисяч російських солдатів під Авдіївкою з початку ворожого наступу в районі міста.

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