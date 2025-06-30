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Відкинули ядерну програму на роки: глава ЦРУ відповів на скепсис через удари по Ірану

Понеділок 30 червня 2025 05:00
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Відкинули ядерну програму на роки: глава ЦРУ відповів на скепсис через удари по Ірану Фото: директор ЦРУ Джон Реткліфф (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

Директор ЦРУ Джон Реткліфф запевнив скептично налаштованих американських законодавців, що США своїми ударами по Ірану відкинули ядерну програму Ірану на роки назад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Times.

На закритих слуханнях Реткліфф повідомив, що знищено єдиний в Ірані завод із переробки металів і завдано колосальної шкоди ядерній програмі Тегерана, на подолання якої знадобляться роки.

Також він послався на оцінки розвідки, згідно з якими більша частина накопиченого Іраном збагаченого урану, ймовірно, залишається похованою під завалами в Ісфахані та Фордо.

Реткліфф додав, що втрата заводу з переробки металу фактично позбавляє Тегеран можливості створити ядерну бомбу на довгі роки вперед.

Ліквідація ядерної програми Ірану

Ізраїль атакував ядерні об'єкти Ірану 13 червня, а з 22 червня до операції приєдналися США. У Пентагоні заявили, що атаки повністю знищили ядерну програму Ірану.

Зі свого боку, в європейській розвідці вважають, що Іран міг встигнути вивести збагачений уран.

За оцінками МАГАТЕ, Тегерану знадобиться максимум кілька місяців, щоб відновити запаси збагаченого урану.

Постійний представник Ірану в ООН оголосив, що Тегеран ніколи не відмовиться від програм зі збагачення урану, незважаючи на всі вимоги Сполучених Штатів та Ізраїлю.

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