Відкинули ядерну програму на роки: глава ЦРУ відповів на скепсис через удари по Ірану
Директор ЦРУ Джон Реткліфф запевнив скептично налаштованих американських законодавців, що США своїми ударами по Ірану відкинули ядерну програму Ірану на роки назад.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Times.
На закритих слуханнях Реткліфф повідомив, що знищено єдиний в Ірані завод із переробки металів і завдано колосальної шкоди ядерній програмі Тегерана, на подолання якої знадобляться роки.
Також він послався на оцінки розвідки, згідно з якими більша частина накопиченого Іраном збагаченого урану, ймовірно, залишається похованою під завалами в Ісфахані та Фордо.
Реткліфф додав, що втрата заводу з переробки металу фактично позбавляє Тегеран можливості створити ядерну бомбу на довгі роки вперед.
Ліквідація ядерної програми Ірану
Ізраїль атакував ядерні об'єкти Ірану 13 червня, а з 22 червня до операції приєдналися США. У Пентагоні заявили, що атаки повністю знищили ядерну програму Ірану.
Зі свого боку, в європейській розвідці вважають, що Іран міг встигнути вивести збагачений уран.
За оцінками МАГАТЕ, Тегерану знадобиться максимум кілька місяців, щоб відновити запаси збагаченого урану.
Постійний представник Ірану в ООН оголосив, що Тегеран ніколи не відмовиться від програм зі збагачення урану, незважаючи на всі вимоги Сполучених Штатів та Ізраїлю.
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