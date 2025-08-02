Відкати на дронах та РЕБ. Що відомо про схему за участі нардепа Кузнєцова (фото)

"Сьогодні проведено низку заходів з викриття осіб причетних до вчинення корупційного злочину", - йдеться у повідомленні.

Як уточнили в САП, на хабарі було викрито чинного народного депутата України, очільників районної та міської військових цивільних адміністрацій, а також військовослужбовців Нацгвардії.

За даними джерел РБК-Україна, мова йде про нардепа Олексія Кузнєцова.

"Суть схеми зводилася до укладання державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами - до 30% від суми контракту поверталося учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди", - пояснили у прокуратурі.

Станом на зараз затримано 4 осіб за статею 208 КПК України. Деталі будуть згодом.

Фото: НАБУ затримали одного з фігурантів справи (facebook.com/sap.gov.ua)

Також у дописі було зазначено, що НАБУ і САП діють виключно в межах законних повноважень, які визначені чинним законодавством. Крім того, зусилля спрямовуються на результати задля отримання швидкого та справедливого рішення суду.

Оновлено на 18:15

Лідер парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що на час розслідування буде припинено членство Кузнєцова у фракції.

Оновлено на 18:25

Як повідомили в НАБУ, до складу злочинної групи також входив колишній голова Луганської обласної військової адміністрації, а нині - голова однієї з районних військових адміністрацій.

Джерела РБК-Україна підтвердили, що це Сергій Гайдай, який на сьогодні обіймає посаду голови Мукачівської РДА.

Оновлено на 18:30

Ще деякі деталі схеми:

До злочинної групи також входили начальник військової частини Нацгвардії, бенефіціар і директор компанії-постачальника БПЛА.

За даними слідства, фігуранти протягом 2024-2025 років "працювали" за схемою розпилу бюджетних коштів, виділених на Сили оборони.

Одну із схем реалізовували на держконтракті на постачання РЕБ. За контракт на закупівлю за завищеною ціною фігуранти отримали відкати у вигляді 30%.

Аналогічною була схема на закупівлю FPV-дронів. Військова частина НГУ уклала контракт майже на 10 млн гривень. А підприємство поставило дрони БПЛА за завищеною на 80 тисяч доларів ціною і після цього передала відкати.

Реакція МВС України

Ситуацію прокоментував глава МВС України Ігорь Клименко, зазначивши, що Міністерство внутрішніх справ послідовно і принципово протидіє корупції на всіх рівнях.

Він зазначив, що викриття військовослужбовців Нацгвардії є результатом роботи правоохоронців і доказом того, що не може бути недоторканих серед порушників закону.

"За моєю вказівкою негайно розпочато службове розслідування, а командувач Нацгвардії відсторонив фігурантів з посад", - пише Клименко.

Водночас глава МВС підкреслив, що реакція - це не все. Наразі у Національній гвардії впроваджують системні запобіжники, які мають унеможливити зловживання зсередини.

Як уточнив Клименко, мова йде про новостворене Управління контролю за службовою (бойовою) діяльністю.

"Воно працюватиме за принципом внутрішньої безпеки, незалежно та професійно, і вже формується команда з фахівців, які пройшли відбір за критеріями доброчесності й професійної придатності", - поінформував очільник МВС.