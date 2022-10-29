UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Відірваний від реальності популіст. В МЗС різко відреагували на заяву конгресмена США

Фото: Олег Ніколенко, прессекретар МЗС Україна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Американський конгресмен Пол Госар заявив, що Захід нібито використовує українців в якості "гарматного м'яса". Однак ставити під сумнів підтримку України - давати Путіну зелене світло на воєнні злочини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку прессекретаря МЗС України Олега Ніколенка.

Заява конгресмена

"Світ бачив достатньо смертей та руйнувань між Росією та Україною, але західні країни, схоже, байдуже ставляться до використання українців як гарматного м'яса та не зацікавлені в деескалації", - заявив конгресмен.

Відповідь МЗС

За словами Ніколенка, заява конгресмена, є абсолютно неприйнятною, оскільки США відомі цінності, за які сьогодні борються українці - свободу, демократичний розвиток, верховенство права та повагу до прав людини. Речник МЗС зауважив, що сумніви щодо підтримки України дають Путіну "зелене світло" на продовження вбивств наших громадян й знищення демократії.

"Наближення виборів не має перетворювати політиків на відірваних від реальності популістів. Вибори проходять, а міжнародний авторитет, підірваний маніпулятивними заявами про війну Росії проти України, залишається", - додав Ніколенко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно в МЗС також відповіли сенатору з Італії від партії "Ліга" Массімільяну Ромео щодо втручання світової спільноти у рішення по Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиРосійська ФедераціяМИД Украины